ЦБ предложил освободить владельцев индивидуальных инвестсчетов от уплаты налога с дивидендов

Банк России предложил освободить владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) от уплаты налога с дивидендов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников круглого стола, который состоялся в Совете Федерации.
По их словам, первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что с 2021 года купоны по всем облигациям стали облагаться налогом. Используя ИИС с типом вычета «Б», купоны можно освободить от уплаты налога. Однако дивиденды не входят в данный вычет и поступают на счет уже очищенными от налогов. От такой дискриминации нужно отказаться, полагает С. Швецов.
Как ранее сообщал УрБК, на 1 января 2021 года общий объем средств, которые жители Свердловской области инвестировали через доверительное управление и брокерские счета, составил 199 млрд руб.
По данным ЦБ, число открытых на Среднем Урале индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло в два раза. Если в начале 2020 года в регионе было открыто 55 тыс. ИИС, то сейчас — уже 115 тыс.
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