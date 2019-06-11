Верхнепышминский центр занятости оштрафовали за коррупционное нарушение при трудоустройстве бывшего госслужащего

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Суд в Верхней Пышме оштрафовал местный центр занятости на сумму 50 тыс. руб. за нарушения антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга установила, что ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» приняло на должность ведущего инспектора отдела содействия труду бывшего государственного служащего Межрайонной инспекции ФНС России № 24 по Свердловской области.
«Но в нарушение требований закона «О противодействии коррупции» учреждение при заключении трудового договора с бывшим госслужащим не направило в установленный срок уведомление о трудоустройстве работника на его предыдущее место работы», — сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки прокуратура района в отношении ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона». По результатам его рассмотрения Верхнепышминский суд оштрафовал юридическое лицо на 50 тыс. руб.
Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу, уточняют в прокуратуре Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. В Байкаловском районе АО «Мелиострой» оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушение ...03.06.2019 «Челябинскгоргаз» оштрафовали за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего
УрБК, Челябинск, 03.06.2019. АО «Челябинскгоргаз» оштрафовали на 50 тыс. руб. за незаконное привлечение к трудовой ...14.02.2019 Ирбитский химфармзавод оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В ОАО «Ирбитский химфармзавод» провели проверку соблюдения требований законодательства ...25.10.2013 ООО «Сима-ленд» оштрафовано за нарушение закона о противодействии коррупции
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2013. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила исполнение законодательства о ...25.06.2013 Директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2013. В Свердловской области директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» оштрафован за нарушение ...