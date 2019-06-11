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Верхнепышминский центр занятости оштрафовали за коррупционное нарушение при трудоустройстве бывшего госслужащего

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Суд в Верхней Пышме оштрафовал местный центр занятости на сумму 50 тыс. руб. за нарушения антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга установила, что ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» приняло на должность ведущего инспектора отдела содействия труду бывшего государственного служащего Межрайонной инспекции ФНС России № 24 по Свердловской области.

«Но в нарушение требований закона «О противодействии коррупции» учреждение при заключении трудового договора с бывшим госслужащим не направило в установленный срок уведомление о трудоустройстве работника на его предыдущее место работы», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки прокуратура района в отношении ГКУ «Верхнепышминский центр занятости» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона». По результатам его рассмотрения Верхнепышминский суд оштрафовал юридическое лицо на 50 тыс. руб.

Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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