Полумеры для стройплощадок

Правительство РФ расширило список иностранных государств, граждане которых смогут вернуться к работе на территории России. Этого решения на протяжении долгого времени добивались застройщики, которые испытывают дефицит рабочей силы из-за ограничений в передвижениях между государствами. Однако представленный кабмином список вызвал противоречивые отзывы у свердловских застройщиков.



Как ранее писал УрБК, недостаток людей на стройплощадках стал для уральских девелоперов главной проблемой 2020 года. В этой связи депутат Екатеринбургской городской думы, гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий предлагал даже заместить выпавшие кадры местными безработными.



В феврале 2021 года уральские строители направили письмо заместителю председателя кабмина РФ Марату Хуснуллину, в котором просили упростить привлечение в страну мигрантов из стран СНГ для работы на стройплощадках. И уже 22 марта 2021 года СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) заявила о смягчении ограничений.



«В ответном письме говорится, что отныне ограничения «не распространяются на следующие страны-члены СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан». Кроме того, в ответе сообщается, что рабочие из других стран могут трудиться на территории РФ «в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан», — говорится в сообщении УОС.



Однако представленные кабмином послабления в организации посчитали недостаточными, чтобы решить проблему. По словам генерального директора УОС Сергея Ренжина, многие компании-подрядчики нанимают мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, в настоящее время привлекать иностранных рабочих могут только крупные компании со среднесписочной численностью более 250 человек и выручкой более 2 млрд руб. в год (согласно алгоритму действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан). Тогда как большинство подрядчиков представляют малый и средний бизнес.



Схожую позицию высказали и другие застройщики, которые работают на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Так, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников назвал послабления «промежуточным решением».



«К сожалению, в целом существующий регламент нельзя назвать решением вопроса. В нем существует целый ряд избыточных ограничений, на наш взгляд. Он подходит для квалифицированных рабочих, но не соответствует потребностям отрасли», — сказал Трапезников.



Владимир Крицкий, в свою очередь, отметил, что из представленного перечня стран местные девелоперы работают в основном с Киргизией.



«Любое ослабление — это шаг вперед. Безусловно, расширение перечня стран, откуда могут приехать рабочие, будет ситуацию разряжать», — сказал В. Крицкий.



«Это популистские полумеры, которые как бы ответили на запрос, но ведь компаниям, которые готовили обращение, необходимо решение вопроса. Он не решен — в список стран не включены Узбекистан и Таджикистан», — отреагировал, в свою очередь, член Общественной палаты Екатеринбурга Максим Спасский.



В СРО «Уральское объединение строителей» тем временем рассчитывают добиться дальнейших послаблений. В этой связи в УОС подготовили и направили второе официальное письмо М. Хуснуллину с просьбами расширить перечень стран и отменить «порог входа» (ценз по доходу и среднесписочной численности работников компаний, привлекающих мигрантов), предложенный правительством РФ.



Впрочем, как ранее сообщали УрБК специалисты, знакомые с ситуацией, требования девелоперов тоже можно назвать полумерами. Чтобы увеличить приток иностранцев на работу в Россию, недостаточно просто открыть границы.



«Часто рассуждения девелоперов о заботе за мигрантов не более чем слова. На самом деле строителям нужны не рабочие из Средней Азии сами по себе. Им нужна дешевая и бесправная рабочая сила, «рабы». Они напрямую заинтересованы в том, чтобы мигранты были бесправны, не могли никуда пожаловаться, и именно поэтому зачастую специально нанимают людей с неправильно оформленными документами», — отмечал специалист, знакомый с ситуацией на теневом рынке рабочей силы.



Эксперты и бизнес-сообщество в целом отмечают, что при таком подходе застройщикам вряд ли следует ожидать резкого притока рабочей силы из-за рубежа. Во-первых, зарплаты в России стали не так привлекательны для иностранцев на фоне ослабления рубля. Во-вторых, никто не собирается лоббировать смягчение законодательства, чтобы гражданам других государств было проще трудоустроиться в РФ.



УрБК будет следить за развитием событий.