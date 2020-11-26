Трудовые мигранты уходят от рубля

На прошлой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил квоты на выдачу разрешений на работу иностранцам в 2021 году. В сравнении с текущим годом по отдельным специальностям в документе наблюдается сильное сокращение, что объясняется тенденциями в экономике. В 2020 году и по стране, и по Свердловской области наблюдался отток трудовых мигрантов с одновременным ростом безработицы. На этом фоне отдельные уральские предприниматели уже предложили отправить безработных на места, где прежде трудились иностранцы. Однако эксперты сомневаются, что свердловчане согласятся заместить освободившиеся вакансии за ту же сумму и на тех же условиях.



Итак, согласно постановлению правительства РФ, в сравнении с 2020 годом общее число квот на привлечение иностранных работников в 2021 году сократится всего на 3%, до 101 тыс. 871.



В сравнении с текущим годом в документе сильно уменьшено число квот по специальности «Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий» — на 2 тыс. 632 человека, до 16 тыс. 980 работников. Не так сильно сокращены квоты на неквалифицированных рабочих.



На четверть сокращены места для специальностей «Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды» (всего 987 на 2021 год). На 1 тыс. 412 сокращены квоты на работников сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности (до 2 тыс. 877).



Одной из немногих групп, на которую квоты были увеличены, стала специальность «Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах». На 2020 год было выдано почти 30 тыс. квот, на 2021 год — 31 тыс. 625.



По сути, это постановление стало отражением происходящего во всех отраслях экономики под влиянием ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С конца марта по июнь 2020 года в стране была приостановлена практически вся торговля (кроме продовольственного ритейла), а также работа заведений общепита и сферы развлечений.



В то же время продолжала работать обрабатывающая промышленность. В Свердловской области на время общего карантина не прекращалась работа на стройках.



Под влиянием экономических последствий пандемии часть россиян и трудовых мигрантов потеряли работу. Граждане РФ встали на биржу труда. Как ранее сообщал УрБК, только на Среднем Урале уровень безработицы вырос до рекордных показателей, превысив 119 тыс. человек. На момент выхода публикации департамент по труду и занятости региона фиксировал 118 тыс. 582.



Иностранцам, оставшимся без работы, в свою очередь, ничего не оставалось, как уехать домой. По данным МВД РФ, число работающих в стране мигрантов за 9 месяцев 2020 года снизилось на 22,5% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, составив 1,8 млн. Сокращение в ведомстве наблюдали по всем категориям работников.



В Свердловской области за 8 месяцев 2020 года число выданных патентов на работу уменьшилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 тыс. 899. На этом фоне отдельные предприниматели из Свердловской области предлагали заместить выпавшие кадры местными безработными. С такой инициативой, в частности, выступал депутат Екатеринбургской городской думы и гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.



«Я вижу, как идут безработные на трудоустройство. Людей-то нет. В лучшем случае они приходят поставить отметку, чтобы в центре занятости им выплатили пособия. Сказать, что люди сегодня приходят на работу — это ничего не сказать. Они не приходят на работу. Мы восемь человек с биржи приняли за последнее время. Есть право у муниципалитета вводить обязательные работы. Не пришло ли время принять нормативный акт, который будет обязывать отработать на обязательных работах эту категорию, которая получает пособия от государства? Перечень работ, на которые можно привлекать, он установлен», — предлагал В. Крицкий.



Тем не менее власти Свердловской области надеются, что в 2021 году ситуация улучшится. Губернатор Евгений Куйвашев внес в региональное Заксобрание законопроект с предложением сохранить повышенный коэффициент на выдачу патентов трудовым мигрантам на докризисном уровне. Впрочем, почва для прогнозов регионального правительства достаточно зыбкая. Никто не может заранее предугадать, какие отрасли ограничат в работе завтра, не говоря уже про 2021 год.



Определенные гарантии были предоставлены только участникам строительного комплекса. На прошлой неделе зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин пообещал, что несмотря на пандемию стройки в России останавливать не будут.



Финансовый аналитик Виталий Калугин, в свою очередь, отметил, что пандемия стала не единственной причиной оттока трудовых мигрантов из России.



«Квоты тут ничего не регулируют. К нам уже едет мало квалифицированных специалистов из Узбекистана, к примеру. Но из-за падения рубля специалисты из стран Средней Азии начали переориентироваться на страны Восточной Европы», — отметил В. Калугин.



В то же время эксперт усомнился, что безработные из числа жителей Свердловской области займут рабочие места иностранцев.



«Я думаю, что освободившиеся [после отъезда иностранцев вакансии] не будут заниматься нашими безработными, поскольку у граждан РФ зарплатные ожидания и требования к условиям труда намного выше», — отметил эксперт.



В итоге к 2021 году работодатели при любом развитии сценария могут столкнуться с нехваткой рабочей силы из числа иностранцев. Причина тому, что пандемия рано или поздно кончится, а вот ослабление рубля продолжится.