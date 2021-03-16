На дорогах Среднего Урала в ближайшие дни ожидается гололедица

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Управление автодорог Свердловской области переходит на усиленный режим работы в связи с ожидающимся сильным гололедом. Водителей просят соблюдать необходимые меры предосторожности.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, согласно прогнозу синоптиков, с 19 по 21 марта на автодорогах региона ожидается небольшой снег, ветер с порывами до 14 м/с, температура воздуха днем поднимется до плюс 5 градусов, ночью опустится до минус 10 градусов. Такие сильные перепады температур вызовут образование гололедицы на дорогах и тротуарах.



Отмечается, что для устранения скользкости на дороги региона выведут до 400 единиц техники одновременно.



В связи с непогодой водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге. Автолюбителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам — помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает.