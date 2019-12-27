Реальные доходы свердловчан в 2020 году сократились на 8,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Реальные доходы жителей Свердловской области в 2020 году сократились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Росстат.



В I квартале реальные доходы выросли на 1,8%, во II квартале показатель снизился на 10,2%, в III квартале — на 12,5%, в IV квартале — на 10%.



Отметим, что по итогам 2020 года Средний Урал показал самую худшую динамику реальных доходов среди всех регионов РФ. В среднем по стране показатель снизился на 3%.