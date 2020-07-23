Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о хищении денег с банковских карт жителей семи регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении уроженца Красноуфимска, обвиняемого в хищении средств с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый являлся членом организованной преступной группы, основатель которой до настоящего времени не установлен.



«Злоумышленники, среди которых были и женщины, представляясь сотрудниками банков, вводили в заблуждение потерпевших, которые предоставляли им конфиденциальную информацию (о номере банковской карты, сроке действия, коде безопасности), а также цифровые пароли якобы для подтверждения факта отмены операций по безналичному переводу денег», — говорится в сообщении.



Далее члены ОПГ перечисляли деньги потерпевших на другие банковские карты, а также использовали похищенные средства для оплаты товара на сайтах магазина бытовой техники и ювелирных магазинах. В ряде случаев соучастники продавали приобретенный на деньги потерпевших товар. От действий злоумышленников пострадали граждане из Свердловской, Тульской, Кировской, Тверской, Тамбовской, Вологодской областей и Республики Марий Эл. Общий ущерб от действий ОПГ составил свыше 592 тыс. руб.



«В ходе допроса обвиняемый пояснил, что после реализации товара, приобретенного на средства потерпевших, оставлял 25-30% полученных денег себе, а на оставшиеся средства покупал криптовалюту в пользу организатора преступной группы (ему приходило сообщение с указанием крипто-кошелька, на который ему необходимо приобрести криптовалюту), таким образом передавая ему его долю от хищения чужих денежных средств», — отмечается в сообщении.



Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».