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В екатеринбургском аэропорту Кольцово появилась услуга по проведению экспресс-теста на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») появилась возможность сделать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, услуга доступна в медицинском центре на первом этаже аэровокзального комплекса в зоне прилета международных авиалиний.

«Результат анализа на русском и английском языках можно получить на электронную почту через 8 часов после сдачи теста. Очереди на обычное тестирование и на экспресс-тестирование — раздельные. Лаборатория осуществляет комплексную диагностику инфекционных заболеваний на собственной технологической площадке в Екатеринбурге. Анализ осуществляется с помощью забора биоматериала методом ПЦР на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на результате анализа присутствует QR-код, что соответствует требованиям многих зарубежных стран. Также есть возможность получить результат непосредственно в аэропорту.

Отметим, что месяц назад в аэропорту Кольцово открылся третий пункт тестирования на COVID-19.

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