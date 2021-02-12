В екатеринбургском аэропорту Кольцово появилась услуга по проведению экспресс-теста на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») появилась возможность сделать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, услуга доступна в медицинском центре на первом этаже аэровокзального комплекса в зоне прилета международных авиалиний.



«Результат анализа на русском и английском языках можно получить на электронную почту через 8 часов после сдачи теста. Очереди на обычное тестирование и на экспресс-тестирование — раздельные. Лаборатория осуществляет комплексную диагностику инфекционных заболеваний на собственной технологической площадке в Екатеринбурге. Анализ осуществляется с помощью забора биоматериала методом ПЦР на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на результате анализа присутствует QR-код, что соответствует требованиям многих зарубежных стран. Также есть возможность получить результат непосредственно в аэропорту.



Отметим, что месяц назад в аэропорту Кольцово открылся третий пункт тестирования на COVID-19.