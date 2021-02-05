В Кольцово запустили третий пункт тестирования на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово открыли третий пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.



Анализы будут проводиться с помощью забора биоматериала методом ПЦР на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2. Результаты, как следует из сообщения, будут готовы в течение 24 часов с момента сдачи, сообщает пресс-служба аэропорта.







Количество пунктов для сдачи тестов на COVID-19 увеличено в связи с возобновлением международного авиасообщения из аэропорта Кольцово. Ограничения были сняты с 8 февраля 2021 года.







Добавим также, что прибывающие из-за рубежа туристы обязаны проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Исключение сделано для путешественников, прошедших вакцинацию.



Фото предоставлены пресс-службой аэропорта Кольцово