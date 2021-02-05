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В Кольцово запустили третий пункт тестирования на COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово открыли третий пункт тестирования на коронавирусную инфекцию.

Анализы будут проводиться с помощью забора биоматериала методом ПЦР на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2. Результаты, как следует из сообщения, будут готовы в течение 24 часов с момента сдачи, сообщает пресс-служба аэропорта.

В Кольцово запустили третий пункт тестирования на COVID-19

Количество пунктов для сдачи тестов на COVID-19 увеличено в связи с возобновлением международного авиасообщения из аэропорта Кольцово. Ограничения были сняты с 8 февраля 2021 года.

В Кольцово запустили третий пункт тестирования на COVID-19

Добавим также, что прибывающие из-за рубежа туристы обязаны проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Исключение сделано для путешественников, прошедших вакцинацию.

Фото предоставлены пресс-службой аэропорта Кольцово

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