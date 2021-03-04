Росавиация разрешила вылеты из аэропорта Кольцово в еще пять стран

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуски для перевозчиков на выполнение полетов из России за границу. В том числе разрешение на вылеты в пять зарубежных стран получил аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Росавиации.



Так, согласно приказу ведомства от 10.03.2021 № 146-п «О допуске и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или)грузов», Екатеринбург получил допуски на перелеты в Грецию, Египет, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.



В частности, рейсы Екатеринбург — Родос (Греция) будут выполняться авиакомпанией «Роял Флайт» два раза в неделю, рейсы Екатеринбург — Каир (Египет) будут осуществлять «Уральские авиалинии» семь раз в неделю. Полететь в Тамчи (Киргизия) можно будет три раза в неделю также самолетами «Уральских авиалиний». Тот же перевозчик будет осуществлять рейсы в Шарджу (ОАЭ) три раза в неделю. Авиакомпания «Россия» получила допуск на перелеты в ОАЭ один 1 раз в неделю на сезон «Зима» 2020-2021 гг.



Помимо этого, из Екатеринбурга можно будет полететь в Узбекистан. Допуски на осуществление рейсов в эту страну получили сразу три авиакомпании.



Напомним, на прошлой неделе Росавиация разрешила вылеты из столицы Урала в шесть стран — Армению, Белоруссию, Болгарию, Израиль, на Кипр и в Черногорию.



Отметим, международные вылеты из Кольцово были возобновлены с 6 февраля 2021 года. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2020 году пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился на 44%.