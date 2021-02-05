Росавиация выдала допуск на вылет из Екатеринбурга еще в шесть стран

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Росавиация выдала ряду авиакомпаний допуск на обслуживание международных рейсов в Армению, Белоруссию, Болгарию, Израиль, на Кипр и в Черногорию.
Авиакомпании при принятии решения о возобновлении полетов могут запустить рейсы из Екатеринбурга в Ереван и Гюмри (Армения), Минск (Белоруссия), Бургас (Болгария), Ларнаку (Кипр), Подгорицу (Черногория) и Тель-Авив (Израиль).
Напомним, международные вылеты из Кольцово были возобновлены по факту с 6 февраля 2021 года. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2020 году пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился на 44%.
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