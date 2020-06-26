В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту слива отходов в реку Пышма

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. По материалам Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту слива жидких бытовых отходов в реку Пышма на территории Белоярского городского округа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства была опубликована в СМИ.
«В ходе проверки указанный факт нашел свое подтверждение. Неустановленными лицами в период до 24 февраля 2021 года осуществлен слив вредных продуктов хозяйственной деятельности на почву с последующим стеканием в реку Пышма в пос. Белоярский, что повлекло загрязнение земель и причинение вреда окружающей среде», — сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде», уточняют в прокуратуре.
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