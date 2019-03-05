УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:25

Начался процесс по делу о коллапсе с вывозом отходов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. В Первоуральском городском суде в Свердловской области начался процесс в отношении экс-директора бывшего «мусорного» оператора Западной зоны — ТБО «Экосервис» Анны Распоповой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ей вменяют часть 2 статьи 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия». По версии следствия, действия Распоповой привели к коллапсу с вывозом мусора в нескольких муниципалитетах Свердловской области: Ревде, Дегтярске, Первоуральске, Верх-Нейвинске, Верхнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске и Артях.

Согласно материалам дела, Распопова в период с сентября 2023 года по август 2024 года перечислила за сбор и вывоз мусора более 100 млн рублей двум компаниям: ООО ПКФ «Азимут» — более 80 млн рублей, ООО «ЭКО-РЕГУЛ» — более 26 млн рублей.

«Обвинение полагает, что эти организации фактически не оказывали услуги ООО «ТБО «Экосервис», что повлекло ухудшение финансового состояния и образования задолженности у ООО «ТБО «Экосервис» перед операторами, фактически оказывающими услуги по погрузке и транспортировке твердых бытовых отходов, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в г. Ревда», — говорится в сообщении.

Своей вины экс-директор «ТБО «Экосервис» не признала.
05.03.2019 В Екатеринбурге снизят тариф на вывоз мусора на 74 копейки

В Свердловской области могут снизить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Об этом говорится в проекте ...

