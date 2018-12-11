Прокуратура выявила загрязнение акватории реки Исеть в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту ...22.06.2017 В Каменском районе прокуратура закрыла два палаточных детских лагеря
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Прокуратура Каменского района запретила работу двух палаточных детских лагерей, которые ...19.11.2014 МУП «Теплосети» обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2014. Прокуратура Каменского района выдвинула обвинения МУП «Теплосети» за нарушение ...22.10.2013 ОАО «КУЗОЦМ» сбрасывало в реку Исеть загрязненные сточные воды
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2013. Прокуратура города Каменска-Уральского проверила исполнение требований природоохранного ...26.06.2013 С муниципального предприятия Арамильского городского округа взыскано 26 млн рублей за загрязнение реки Исеть
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2013. Сысертский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с МУП ...