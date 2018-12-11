УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:23

Прокуратура выявила загрязнение акватории реки Исеть в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Свердловской области прокуратура уличила МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» в загрязнении акватории реки Исеть. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что на участке местности на ул. Победы в пгт. Мартюш зафиксирован излив сточных вод на поверхность почвы, а также в прибрежную зону акватории реки Исеть из коллектора водоотведения канализационной насосной станции, принадлежащей на праве хозяйственного ведения МУП «Водоснабжение Каменского городского округа», — объясняет ведомство.

В связи с этим директору муниципального предприятия, а также главе администрации муниципального образования прокуратура внесла представления об устранении нарушений федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В результате засор коллектора устранен, восстановлена откачка жидких бытовых отходов в систему водоотчистки АО «Водоканал Каменск-Уральский».

В отношении МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с иными опасными для окружающей среды веществами и отходами производства). По результатам их рассмотрения МУП привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере 80 тыс. руб. и 40 тыс. руб.
