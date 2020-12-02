Более 20 сотрудников «Атомстройкомплекса» стали членами союза «Лидер стройки»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. 21 сотрудник группы компаний «Атомстройкомплекс» по итогам прошлого года признан лучшим по профессии и удостоен почетного права стать членом союза «Лидер стройки».
Как сообщает пресс-служба застройщика, удостоверения «Лидер стройки» и ювелирный значок, выполненный известным уральскими ювелирным брендом, вручил работникам лично руководитель компании, заслуженный строитель России Валерий Ананьев.
«Больше 3 тыс. каменщиков, отделочников, электриков, крановщиков, работавших в 2020 году в Свердловской области на строительстве жилых домов, детских садов, школ, медицинских центров и нового культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал», приняли участие в престижном конкурсе. 21 из них удостоился высокой награды», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»
Отмечается, что профессиональный союз «Лидер стройки» организован руководством компании «Атомстройкомплекс» 13 лет назад. Каждый год руководители строительных подразделений номинируют на членство в союзе своих лучших работников. Помимо удостоверения и драгоценного украшения члены союза получают материальное поощрение, но при этом они ответственны не только за качество и сроки выполняемых работ, но и за продвижение ценностей компании среди своих коллег.
«Попасть в союз «Лидер стройки» — это престижно и почетно как для молодых специалистов, так и опытных профессионалов и является дополнительной мотивацией для сотрудников. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить нашим рабочим возможности для повышения уровня своего мастерства и получения достойной награды за ответственное отношение к своему делу — проводим внутреннее обучение, отправляем на курсы повышения квалификации, заявляем наших рабочих на профессиональные конкурсы, а также на получение государственных наград и званий. Вкупе с работой на знаковых, важных для города объектах, которые всегда есть в портфолио «Атомстройкомплекса», это позволяет строителям осознать важность своего труда и гордиться его результатами», — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
Отметим, что в октябре прошлого года пятеро строителей «Атомстройкомплекса» получили благодарности Минстроя РФ за высокие производственные достижения и добросовестный труд.
Как отметил тогда гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, компания поддерживает стремление сотрудников расти и развиваться и создает на предприятии все условия для этого. Благодаря такой корпоративной политике сегодня в числе сотрудников застройщика уже 50 Почетных строителей России и три Почетных архитектора России.
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. За успехи в профессиональной деятельности награды от губернатора Свердловской области ...01.12.2020 Директором по коммуникациям «Атомстройкомплекса» назначен Александр Ханин
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Директором по коммуникациям компании «Атомстройкомплекс» назначен Александр Ханин. Как ...27.10.2020 Лучшие строители «Атомстройкомплекса» получили благодарности Минстроя РФ
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Пятеро строителей «Атомстройкомплекса» получили благодарности Министерства ...13.08.2020 «Атомстройкомплекс» до конца 2020 года введет почти 300 тыс. кв. метров жилья и соцобъектов
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2020. Корпорация «Атомстройкомплекс» до конца 2020 года планирует ввести в эксплуатацию 297 ...07.08.2020 «Атомстройкомплекс» за прошедший год получил 32 награды от органов власти
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. Компания «Атомстройкомплекс» за прошедший год получила 32 награды от органов власти по ...