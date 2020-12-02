Более 20 сотрудников «Атомстройкомплекса» стали членами союза «Лидер стройки»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. 21 сотрудник группы компаний «Атомстройкомплекс» по итогам прошлого года признан лучшим по профессии и удостоен почетного права стать членом союза «Лидер стройки».



Как сообщает пресс-служба застройщика, удостоверения «Лидер стройки» и ювелирный значок, выполненный известным уральскими ювелирным брендом, вручил работникам лично руководитель компании, заслуженный строитель России Валерий Ананьев.



«Больше 3 тыс. каменщиков, отделочников, электриков, крановщиков, работавших в 2020 году в Свердловской области на строительстве жилых домов, детских садов, школ, медицинских центров и нового культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал», приняли участие в престижном конкурсе. 21 из них удостоился высокой награды», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Отмечается, что профессиональный союз «Лидер стройки» организован руководством компании «Атомстройкомплекс» 13 лет назад. Каждый год руководители строительных подразделений номинируют на членство в союзе своих лучших работников. Помимо удостоверения и драгоценного украшения члены союза получают материальное поощрение, но при этом они ответственны не только за качество и сроки выполняемых работ, но и за продвижение ценностей компании среди своих коллег.



«Попасть в союз «Лидер стройки» — это престижно и почетно как для молодых специалистов, так и опытных профессионалов и является дополнительной мотивацией для сотрудников. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить нашим рабочим возможности для повышения уровня своего мастерства и получения достойной награды за ответственное отношение к своему делу — проводим внутреннее обучение, отправляем на курсы повышения квалификации, заявляем наших рабочих на профессиональные конкурсы, а также на получение государственных наград и званий. Вкупе с работой на знаковых, важных для города объектах, которые всегда есть в портфолио «Атомстройкомплекса», это позволяет строителям осознать важность своего труда и гордиться его результатами», — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.



Отметим, что в октябре прошлого года пятеро строителей «Атомстройкомплекса» получили благодарности Минстроя РФ за высокие производственные достижения и добросовестный труд.



Как отметил тогда гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, компания поддерживает стремление сотрудников расти и развиваться и создает на предприятии все условия для этого. Благодаря такой корпоративной политике сегодня в числе сотрудников застройщика уже 50 Почетных строителей России и три Почетных архитектора России.