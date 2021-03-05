Комитет свердловского Заксобрания одобрил законопроект о комплексном развитии территорий

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ).



«Конечная цель закона о комплексном развитии территорий — создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов», — прокомментировала законопроект председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.



Документ ранее был одобрен правительством Свердловской области. Отмечается, что законопроект был разработан в связи с принятием федерального закона о комплексном развитии территорий, который предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций.



Для полноценного внедрения механизма КРТ в Свердловской области правительству необходимо будет принять еще ряд нормативных актов, которыми, в частности, будут утверждены адресные программы развития территорий с нежилой застройкой, определены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции.



Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что на Урале уже выбрано 67 площадок для КРТ.



Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию ветхого и аварийного жилья в регионах.



Принятый документ предусматривает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Согласно новому закону, реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Программу планируется проводить на территориях, которые заняты аварийным и ветхим жильем не менее чем на 50%. При этом в границы территории комплексного развития допускается включать как аварийное, так и ветхое жилье, а в случае редевелопмента промышленных зон в границы территории не могут быть включены многоквартирные жилые дома.