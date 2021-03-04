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Вчера, 17:02

Жителям Свердловской области, попавшим в зону реновации, предоставят соразмерные площади жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Жители Свердловской области, чьи дома попадут под проекты комплексного развития территории, обязаны будут получить жилые площади по принципу «метр за метр». Об этом говорится в проекте закона правительства региона, внесенного на рассмотрение областного Заксобрания.

В случае если собственники пожелают квартиры большего размера, им необходимо будет внести дополнительную плату.

«Гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в том числе гражданам, принятым на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма), и имеющим в собственности или в пользовании на условиях социального найма жилые помещения в многоквартирном доме, включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, жилищные условия улучшаются путем предоставления жилых помещений по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного человека», — говорится в тексте документа.

Также документом определяется порядок сноса домов, которые попадут в программу реновации. Согласно законопроекту, соответствующее решение должно быть одобрено на общем собрании собственников. Предполагается, что принимать решения о комплексном освоении территорий смогут как областные, так и муниципальные власти.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что на Урале уже выбрано 67 площадок для КРТ.

Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию ветхого и аварийного жилья в регионах.

Принятый документ предусматривает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Согласно новому закону, реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Программу планируется проводить на территориях, которые заняты аварийным и ветхим жильем не менее чем на 50%. При этом в границы территории комплексного развития допускается включать как аварийное, так и ветхое жилье, а в случае редевелопмента промышленных зон в границы территории не могут быть включены многоквартирные жилые дома.

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