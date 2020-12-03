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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает завершить массовую вакцинацию к осени 2021 года

УрБК, Москва, 05.03.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции завершится к осени 2021 года, сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет», — сказал М. Мишустин при посещении научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что двумя компонентами вакцины к 4 марта 2021 года привиты 2 млн человек, еще 2 млн граждан получили первый компонент. При этом в девяти регионах вакцинация не началась.

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