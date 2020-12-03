Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает завершить массовую вакцинацию к осени 2021 года

УрБК, Москва, 05.03.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции завершится к осени 2021 года, сообщает «Интерфакс».
«Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет», — сказал М. Мишустин при посещении научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что двумя компонентами вакцины к 4 марта 2021 года привиты 2 млн человек, еще 2 млн граждан получили первый компонент. При этом в девяти регионах вакцинация не началась.
УрБК, Москва, 03.12.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ряду профильных ведомств разработать ...22.10.2020 Ипотечные кредиты в РФ под 6,5% будут выдавать до 1 июля 2021 года
Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена в России до 1 июля ...22.10.2020 Ипотечные кредиты в РФ под 6,5% будут выдавать до 1 июля 2021 года
УрБК, Москва, 22.10.2020. Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет ...15.10.2020 Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года
УрБК, Москва, 15.10.2020. Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена как ...01.05.2020 Михаил Мишустин временно передал пост председателя правительства Андрею Белоусову из-за заражения коронавирусом
УрБК, Москва, 01.05.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин временно оставил свой пост. Соответствующий ...