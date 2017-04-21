В лесах Свердловской области специалисты ветстанций разложат 450 тыс. доз вакцины от бешенства

В Анадыре из-за опасности распространения бешенства уничтожат всех бездомных животных. Об этом сообщается на сайте ...29.08.2012 В одном из административных округов Москвы введен карантин из-за вспышки бешенства животных
Московский градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина на территории поселения ...27.09.2011 Количество случаев бешенства животных увеличивается в России
По информации «Интерфакс», количество случаев заболевания бешенства среди животных увеличивается. По данным Всемирной ...26.09.2011 В Хабаровском крае пожилой мужчина умер от укуса лисы
Пожилой мужчина, инфицированный вирусом бешенства, погиб в районе им. Лазо Хабаровского края, передает Newsru.com со ...22.09.2010 На острове Бали около 400 тысяч собак вакцинируют от бешенства
В конце сентября власти всемирно известного индонезийского курортного острова Бали заявили о намерении начать кампанию ...