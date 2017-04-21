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В лесах Свердловской области специалисты ветстанций разложат 450 тыс. доз вакцины от бешенства

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. В лесах Свердловской области специалисты ветстанций, охотинспекторы и охотпользователи до конца мая разложат 450 тыс. доз вакцины от бешенства. В первую очередь работы проведут там, где за последние несколько месяцев были зафиксированы случаи бешенства, сообщает департамент информполитики региона.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин рассказал, что вакцинация животных проводится дважды в год. Этой весной в лесах будет разложено на 150 тыс. доз вакцины от бешенства больше, чем весной 2024 года.

«Препарат находится в капсуле из мясокостной муки и говяжьего жира, которая является приманкой для диких плотоядных животных. Его раскладывают в местах их обитания — возле нор, троп и по опушкам леса. Например, в лесах Сысертского городского округа специалисты разложат порядка 25 тыс. доз вакцины от бешенства», — рассказал Е. Трушкин.

Он уточнил, что дозировка препарата не зависит от размеров животного и действует одинаково на всех. Через 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который сохраняется не менее года. Эта вакцина совершенно безвредна для животных, в том числе, для кормящих самок и молодняка.

Е. Трушкин также предупредил жителей области, что участились случаи выхода лисиц в населенные пункты.

«Хищники могут представлять опасность, заразив бешенством собак и кошек. На начальных стадиях заболевание может не проявляться в поведении животных. Поэтому не прикасайтесь к безнадзорным и незнакомым вам животным, даже если они проявляют к вам дружелюбие», — сказал Е. Трушкин.

Ведомство напоминает, что владельцы домашних животных могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства в ветеринарных станциях своих муниципалитетов.
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