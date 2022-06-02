Свердловские власти выделят на борьбу с браконьерами более 100 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 3 млн рублей на приюты для бездомных животных в регионе

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2016. Управление Россельхознадзора по Свердловской области объявило о временном ограничении ...

Свердловский Россельхознадзор объявил об ограничении вывоза животных в Казахстан

С 1970 года на планете исчезло больше половины диких животных. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на ...

С начала года в Свердловской области за незаконную охоту на диких животных возбуждено более 100 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. «За 11 месяцев 2012 года за незаконную охоту на диких животных возбуждено 109 уголовных ...