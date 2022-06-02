УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

Свердловские власти выделят на борьбу с браконьерами более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение направить на борьбу с браконьерами более 100 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Выделенные средства потратят на покупку спецтехники для охотинспекторов, а также на оплату труда этих специалистов. В 2025 году предполагается закупить семь снегоходов и три внедорожника.

Добавим, что сотрудники охотинспекции занимаются не только борьбой с браконьерами, но и следят за сохранением численности животных в лесах региона.

Охотинспекторы планируют использовать снегоходы для зимнего подсчета диких животных в Свердловской области. Ежегодно мониторинг охотничьих ресурсов проводится по следам, оставляемым на снегу. В середине января инспекторы начнут обходить свои маршруты и продолжат эту работу до конца февраля. Регион поделен на 47 условных учетных районов, где проложено более 360 маршрутов. Чтобы повысить точность подсчета диких животных, учетчики затирают уже замеченные следы, чтобы избежать их повторного учета. Все данные о прохождении маршрутов фиксируются на спутниковом навигаторе. До конца зимы охотинспекторы намерены определить численность более 20 видов животных.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 3 млн рублей на приюты для бездомных животных в регионе

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении 2,8 млн ...

12.08.2016 Свердловский Россельхознадзор объявил об ограничении вывоза животных в Казахстан

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2016. Управление Россельхознадзора по Свердловской области объявило о временном ограничении ...

30.09.2014 Количество диких животных на планете резко сократилось

С 1970 года на планете исчезло больше половины диких животных. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на ...

17.12.2012 С начала года в Свердловской области за незаконную охоту на диких животных возбуждено более 100 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. «За 11 месяцев 2012 года за незаконную охоту на диких животных возбуждено 109 уголовных ...

24.02.2012 В камерунском заповеднике браконьерами убито более 400 слонов

В национальном парке Бубанджида, расположенном на севере Камеруна, менее чем за два месяца убили более 400 слонов. Как ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1