Свердловские власти выделят на борьбу с браконьерами более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении 2,8 млн ...12.08.2016 Свердловский Россельхознадзор объявил об ограничении вывоза животных в Казахстан
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2016. Управление Россельхознадзора по Свердловской области объявило о временном ограничении ...30.09.2014 Количество диких животных на планете резко сократилось
С 1970 года на планете исчезло больше половины диких животных. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на ...17.12.2012 С начала года в Свердловской области за незаконную охоту на диких животных возбуждено более 100 уголовных дел
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. «За 11 месяцев 2012 года за незаконную охоту на диких животных возбуждено 109 уголовных ...24.02.2012 В камерунском заповеднике браконьерами убито более 400 слонов
В национальном парке Бубанджида, расположенном на севере Камеруна, менее чем за два месяца убили более 400 слонов. Как ...