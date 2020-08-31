Территории логопарка «Кольцовский» попали в охраняемую зону Минобороны РФ

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Застраиваемые территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге попали в зону объектов Минобороны РФ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на застройщика «Атлас Девелопмент».



В компании сообщили, что получили соответствующее уведомление. По документам, на территории логопарка распространяются охранные зоны складов военного ведомства.



«В целом мы настроены позитивно, считаем, что инвестиции бизнеса в регион и территорию должны быть защищены и оправданы», — сообщил застройщик.



В настоящее время на площадке логопарка ведется строительство новых цехов для хлебокомбината «СМАК». Возведение объектов было ускорено после пожара на предприятии в августе 2020 года.



Добавим также, что в начале 2020 года директор «Кольцовского» Дмитрий Коньков обвинил руководство АО «СМАК» в саботировании работы логопарка.



«СМАК» незаконно построил дорогу на нашем земельном участке. У них нет разрешения на строительство. Чтобы нам построить на этом месте дорогу, придется убрать все, что уже самовольно возвел «СМАК». Их действия полностью противоправны. По их вине происходит подтопление территории. Он сбрасывает на нашу территорию воду, которая появляется в ходе рытья котлована. При этом вода не проходит очистку», — рассказывал УрБК Дмитрий Коньков.



Конфликт привел стороны в суд. С конца января по май 2020 года АО «СМАК» и логопарк «Кольцовский» судились из-за участков в Арбитражном суде Свердловской области. Из-за этого суд принял обеспечительные меры в отношении имущества главы компании-застройщика логопарка «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера.



В АО «СМАК», в свою очередь, заявляют, что ведут строительство нового предприятия независимо от руководства логопарка.