Южный Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе автокредитов

УрБК, Челябинск, 03.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2021 года автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 768 тыс. 127 руб., что на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (712 тыс. 045 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 27-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него в число аутсайдеров по среднему размеру выданных в январе 2021 года автокредитов попали Республика Башкортостан (769 тыс. 934 руб.), Пермский край (752 тыс. 973 руб.), Волгоградская область (738 тыс. 270 руб.) и Удмуртская Республика (723 тыс. 465 руб.).



В целом по стране в январе 2021 года средний размер выданных автокредитов составил 907,8 тыс. руб., что на 13,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (800,2 тыс. руб.).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, средний чек автокредита рос постоянно начиная с лета 2020 года, а в декабре составил 1 млн руб. В январе текущего года данный показатель ожидаемо несколько снизился, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, существенно вырос. Помимо этого, в начале года, по словам А. Викулина, выросло число выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей.