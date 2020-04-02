Кредитный портфель субъектов малого и среднего бизнеса за прошлый год показал рекордный рост с 2012 года

УрБК, Москва, 02.03.2021. В 2020 году банки выдали субъектам малого и среднего предпринимательства кредиты на общую сумму 7,6 трлн руб., что на 2% меньше показателя 2019 года (7,8 трлн руб.). Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



В то же время ощутимую поддержку представителям МСБ оказали масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Так, за 2020 год не менее 1,4 трлн руб., что составляет около 18% от всех выдач, было выдано в рамках льготных программ кредитования субъектам малого и среднего предпринимательства.



«Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на начало 2020 года. Такой прирост портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года», — говорится в исследовании.



Одна из причин этой тенденции — активная реструктуризация кредитов, которая проводилась банками в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Согласно статистике ЦБ РФ, с 20 марта по конец декабря 2020 года банки реструктурировали ссудную задолженность субъектов МСБ на общую сумму не менее 854 млрд руб.