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Свердловский губернатор разрешил заполнять концертные залы до 75%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ, касающийся введения на Среднем Урале ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Согласно документу, со 2 марта 2021 года увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки — при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе.

Также разрешена заполняемость залов — до 75% — в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.

Вместе с тем до 15 марта в Свердловской области продлена обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

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