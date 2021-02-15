Свердловский губернатор разрешил заполнять концертные залы до 75%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ, касающийся введения на Среднем Урале ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в региональном оперштабе.



Согласно документу, со 2 марта 2021 года увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки — при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе.



Также разрешена заполняемость залов — до 75% — в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.



Вместе с тем до 15 марта в Свердловской области продлена обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.