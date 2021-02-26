Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга

В Екатеринбурге с конца февраля 2021 года наблюдается резкое подорожание срезанных цветов в точках продаж. В рознице цена на букеты выросла в диапазоне 30-20%, и, по словам продавцов, это не предел. В прежние годы резкое подорожание цветов наблюдалось в преддверии Международного женского дня — 8 Марта. В этот же раз, по отзывам участников рынка и экспертов, на цены повлияли чисто экономические факторы, а не ажиотажный спрос.



С резким подорожанием цветов сами продавцы столкнулись во второй половине февраля. По словам владельца одной из точек, хризантемы и розы из новых партий подорожали сразу на 30%, тюльпаны — на 20%.



К примеру, по отзывам продавцов, в прошлом году цена на одну кустовую хризантему в рознице колебалась в диапазоне 72-80 руб. К настоящему времени цены выросли до 105 руб. и больше. Лилии еще в первой половине февраля стоили от 270 до 300 руб. за штуку. К настоящему времени цены на этот сорт выросли до 390-500 руб.



«При таком росте цен традиционный спрос на цветы к 8 Марта бизнес не спасет. При нынешних условиях кто будет покупать розы по 300 руб. за штуку? Раскупят тюльпаны, а потом магазин можно закрывать», — рассказала корреспонденту УрБК владелец одного из магазинов.



Примечательно, что рост цен происходит на фоне увеличенных поставок в Екатеринбург через Кольцово. Так, отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления 26 февраля 2021 года сообщил, что в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 Марта привезли 145 т цветов. В начале следующего месяца в Кольцово доставят еще 80 т цветочной продукции. По сравнению с прошлым годом к ввозу в Свердловскую область оформили на 25 т цветов больше.



Однако с цветами, которые доставляют в Екатеринбург альтернативными видами транспорта, возникла проблема. В частности, некоторые торговые точки еще к 14 февраля не дождались своих заказов — грузовые машины с цветами застряли на границе с Белоруссией. По отзывам других владельцев торговых точек, ряд стран-поставщиков (к примеру, Нидерланды) подняли цены на растения, чтобы отбить потери, вызванные экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции.



Впрочем, если рассмотреть рынок цветов в более длительном временном промежутке, то проблемы с доставкой автотранспортом и недавнее завышение цен зарубежными производителями оказываются частными факторами.



По данным агентства BusinesStat, продажи срезанных цветов в России по итогам 2020 года сократились на 9,9%, составив 1 млрд 670 млн шт. За то же время их стоимость выросла на 14,5% в сравнении с 2019 годом. При этом в 2019 году цены на букеты снизились на 36,7% в сравнении с предыдущим годом (было продано 1 млрд 853,7 млн штук).



«Пандемия коронавируса оказалась не единственным вызовом, с которым столкнулась отрасль в 2020 году. Экономический кризис привел к падению реальных доходов россиян, что также негативно сказалось на продажах цветов. Стоит также отметить, что срезанные цветы, представленные на отечественном рынке, имеют преимущественно зарубежное происхождение, поэтому ослабление курса национальной валюты вызвало рост рублевых цен на продукцию, что дополнительно снизило спрос на нее», — говорится в пояснении аналитиков.



Другие эксперты отмечают, что, поскольку цветочный рынок зависит от конкретных событий, сложно было рассчитывать, что потери предпринимателей отобьются за счет эффекта отложенного спроса. Кроме того, цветы — товар скоропортящийся.



Таким образом, январь-февраль 2021 года в действительности стал для цветочного рынка продолжением тенденций прошлого года. Скорого восстановления отрасли до показателей 2019 года аналитики не ожидают. По их мнению, к прежнему объему продаж участники рынка смогут вернуться не раньше 2025 года.



По всей видимости, в этих прогнозах учтены падение покупательской способности населения страны и сильная зависимость от зарубежных поставок. В сложившихся условиях следует ожидать, что после 8 Марта подарочные букеты останутся столь же дорогим, как в периоды ажиотажного спроса.