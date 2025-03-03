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Средняя стоимость букета цветов в России за год выросла на 15%

УрБК, Москва, 07.03.2025. Средняя стоимость букета цветов в России в январе-феврале 2025 года составила 2,9 тыс. руб., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают аналитики IT-компании АТОЛ, пишет ТАСС.

Гвоздики за год подорожали на 29% (до 79 руб. за один цветок), эустомы — на 26% (до 693 руб.), розы — на 21% (до 218 руб.), пионы и ромашки — на 20% (до 454 руб. и 167 руб. за цветок соответственно), лилии — на 19% (до 317 руб.), гладиолусы — на 15% (до 271 руб.), ирисы и хризантемы — на 10% (до 124 руб. и 264 руб. соответственно), каллы и подсолнухи — на 5% (до 376 руб. и 276 руб. соответственно).

Ранее в Минсельхозе рассказали о росте производства срезанных цветов в России. По оценкам ведомства, внутренний рынок полностью обеспечен данной продукцией, в том числе, за счет поставок из дружественных стран.
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