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Вчера, 17:39

В Минсельхозе рассказали о росте производства в РФ срезанных цветов

УрБК, Москва, 06.03.2025. Производство срезанных цветов и цветочных бутонов (в организованном секторе) в России в 2024 году выросло на 3-5% по сравнению с предыдущим годом, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза России.

В настоящее время в стране функционирует свыше 135 теплиц общей площадью 325 гектаров, специализирующихся на выращивании цветов в условиях закрытого грунта. Ведущими культурами в российском цветоводстве являются розы и тюльпаны. Также в стране выращиваются хризантемы, петунии, ирисы и другие виды цветов.

Министерство подчеркнуло, что благодаря увеличению объемов производства цветов и поставкам из дружественных стран, внутренний рынок полностью обеспечен фитопродукцией.

Ранее УрБК писал, что Китай наращивает импорт живых цветов на Урал.
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