В Минсельхозе рассказали о росте производства в РФ срезанных цветов

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УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Уральские таможенные службы в феврале оформили почти 270 т импортных цветов на общую ...

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