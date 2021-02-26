Энергетики против погоды

В течение нескольких дней энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» устраняли последствия природного катаклизма, оставившего без электричества ряд районов Челябинской области. Сильный снегопад, сопровождавшийся шквальным ветром и морозами, привел к снежным заносам дорог на подступах к энергообъектам и сугробам высотой более 2 метров на территории производственных территорий центров питания. Но уже к 26 февраля основные аварии были устранены.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность персоналу и руководству компании «Россети Урал» за оперативную работу по восстановлению электроснабжения жителей региона в ходе ликвидации последствий непогоды.



«Особая благодарность энергетикам «Россети Урал». Коллеги занимались и продолжают заниматься восстановлением не только своих электрических сетей, но и оказывают помощь частным территориальным сетевым организациям. Это очень важно, когда на помощь приходит главная электросетевая компания Челябинской области и помогает оперативно решать возникающие проблемы», — отметил Алексей Текслер.



Напомним, днем 23 февраля в результате прохождения по территории Челябинской области холодного атмосферного фронта, сопровождавшегося метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры.



В расчистке нуждались 70% энергообъектов на территории Троицких и Магнитогорских электрических сетей, 40% — на территории Центральных электрических сетей, 30% — на территории Златоустовских электрических сетей, в основном в Миасском, Чебаркульском и Уйском районах Южного Урала.



Как сообщает группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», энергетики вернули свет в дома 126 населенных пунктов региона, которые расположены в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушение электроснабжения наблюдалось в Миассе и Копейске.



Специалисты энергокомпании работали в круглосуточном режиме, в тяжелых условиях. Работы были значительно осложнены снежными заносами и перекрытием дорог в регионе.



В восстановительных работах были задействованы 120 бригад в составе 378 человек, 133 единицы спецтехники.



«Специалисты компании «Россети Урал» приложили все усилия, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия непогоды и восстановить нормальную схему электроснабжения жителей Южного Урала. В регион оперативно была стянута дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов присутствия компании, а также компании «Россети ФСК ЕЭС» в количестве 15 дополнительных аварийно-восстановительных бригад в составе 80 человек и 22 единиц спецтехники. В круглосуточном режиме работала усиленная группировка контакт-центра. Для решения проблемы энергетики активно взаимодействовали с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывали максимальное содействие энергетикам по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам», — говорится в сообщении.



Отдельные разрывы на воздушных линиях энергетики устраняли в прошедшие выходные.



Специалисты «Россети Урал» также предупреждают жителей об опасности нахождения вблизи энергообъектов и акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи влечет за собой серьезную угрозу для здоровья и жизни людей.



Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Челябинск»