В Екатеринбурге 57 автобусов оснастят терминалами для самостоятельной оплаты проезда пассажирами

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Екатеринбурге 57 автобусов оснастят транспортными терминалами, чтобы пассажиры могли самостоятельно оплачивать проезд, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Пассажирам для оплаты проезда в автобусе достаточно будет приложить банковскую или транспортную карту к считывателю устройства, и при успешной операции оплаты валидатор напечатает чек, который будет необходимо предъявить сотрудникам службы контролеров или кондуктору», — говорится в сообщении.



Кондукторы с мобильными терминалами будут привлекаться к работе в автобусах в особо загруженные часы пик. Ожидается, что терминалами оборудуют автобусы, которые курсируют по маршрутам № 21, 25, 50.



Опытную эксплуатацию устройств на линии планируется начать примерно через пару месяцев.



На первоначальном этапе планируется привлечение кондукторского состава с целью контроля и помощи пассажирам в оплате проезда. Далее кондукторский состав будет переводиться в контрольно-ревизионную службу, которая будет осуществлять контроль оплаты проезда пассажирами.