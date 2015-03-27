В Свердловской области в течение двух недель могут возникнуть проблемы с телевещанием

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Жители Свердловской области могут столкнуться с проблемами при просмотре телевизора в период с 22 февраля по 8 марта 2021 года, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на уведомление РТРС.



«В этот период с 13.37 до 14.23 изображение в телевизоре может кратковременно «замерзнуть», распасться на пиксели или полностью пропасть. Это вызвано весенней интерференцией — явлением, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал», — говорится в сообщении.



Пользователи цифрового телевидения с данными проблемами столкнуться не должны.