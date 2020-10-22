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Суд обязал Александра Новикова выплатить более 300 тыс. рублей администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Девятый Арбитражный апелляционный суд изменил размер суммы, которую администрация Екатеринбурга требовала взыскать с художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова за неосновательное обогащение. Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.

Отмечается, что муниципалитет в своем иске сам снизил сумму финансовых претензий.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Новикова А. В. в пользу администрации города Екатеринбурга неосновательное обогащение в сумме 12 115,54 руб., проценты в сумме 299 681,99 руб., в удовлетворении остальной части иска отказать», — говорится в постановлении.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, основанием для подачи иска стало использование ИП Новиковым А. В. помещений в здании по адресу улица Малышева, 38. Администрацией города Екатеринбурга была начислена плата за пользование земельным участком. А. Новиков отказался оплачивать эту сумму, и в результате за ним образовалась задолженность на сумму 339 тыс. 643 руб.

В итоге горадминистрация подала иск в арбитражный суд Москвы о неосновательном обогащении ответчика на сумму 339 тыс. 643 руб. и 397 тыс. 131 руб. в виде процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11 марта 2016 года по 10 октября 2019 года.

Суд изначально постановил взыскать с Александра Новикова 175 тыс. 819 руб. за неосновательное обогащение и 348 тыс. 191 руб. в виде процентов.

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