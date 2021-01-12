Жители Челябинской области в январе оформили 1,8 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 20.02.2021. В Челябинский области в январе 2021 года было выдано 1,8 тыс. автокредитов. Это на 13% больше уровня аналогичного месяца прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В целом по России было оформлено 51,5 тыс. автокредитов (плюс 15% к январю 2020 года). Самую сильную динамику показали Новосибирская (плюс 54%), Калужская (плюс 36%) и Иркутская области (плюс 33%). Наиболее слабую — Волгоградская область (минус 5%), Татарстан (плюс 4%) и Воронежская область (плюс 5%).

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