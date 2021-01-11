Количество вакансий на биржах труда Свердловской области с начала года сократилось на 4,6 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Количество вакансий на биржах труда Свердловской области с начала года сократилось на 4,6 тыс. штук. Об этом говорится в исследовании департамента по труду и занятости населения по региону.



На 1 января 2021 года предприятия Среднего Урала разместили 47 тыс. 825 вакансий, на 19 февраля — 43 тыс. 202 вакансии.



Напомним, что средняя заработная плата вакансий, заявленных в органы службы занятости Свердловской области, в 2020 году составила 22,2 тыс. руб.