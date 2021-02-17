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Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 100 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. По состоянию на 20 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 99 тыс. 676 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 19 февраля число безработных составляло 100 тыс. 841 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 165 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,7%.

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