Экс-руководителя отдела Фонда капремонта в Каменске-Уральском обвиняют в мошенничестве на сумму более 4,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Каменске-Уральском перед судом предстанет бывший руководитель южного территориального отдела Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.



По версии следствия, экс-руководитель Фонда из корыстных побуждений в период с 2017 по 2019 год похищал денежные средства организации, выделяемые по контрактам на оплату услуг перевозчиков за оказание транспортных услуг сотрудникам отдела.



«Для этого он предложил подчиненным сотрудникам передвигаться по служебной деятельности на своих автомобилях, составляя фиктивные документы об оказании транспортных услуг. Часть денежных средств, полученных из Фонда, он возмещал сотрудникам, совершавшим поездки, а часть похищал. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 4,3 млн руб.», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.