Многоквартирные дома с собственным счетом на капремонт должны провести собрания собственников

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Свердловской области напоминает собственникам помещений в многоквартирных домах, которые сформировали специальный счет для накопления средств для проведения капитального ремонта, срок которого подходит в 2024 году, о необходимости проведения общего собрания и принятия решения о ремонтных работах.



«Когда создавался фонд капитального ремонта, жители домов имели выбор: можно было перечислять средства на общий счет фонда капремонта либо на индивидуальный счет дома. Те многоквартирные дома, собственники которых выбрали первый способ, ремонтируются в рамках общей программы капремонтов. Во втором случае собственники должны сами принимать решения о том, как использовать денежные средства, аккумулированные на специальном счете многоквартирного дома, когда подходит календарный срок ремонта общего имущества», — объясняет технический директор управляющей компании «Фонд Радомир» Олег Погорский.



«Если в Вашем доме открыт специальный счет, и срок капитального ремонта дома по Краткосрочному плану Региональной программы утвержден на 2024 год, жителям необходимо организовать процесс ремонтных работ до конца текущего года. В некоторых домах запланирован только один вид работ — разработка проектно-сметной документации или замена лифтового оборудования», — говорится в сообщении Регионального Фонда содействия капитальному ремонту.



Если не провести ремонтные работы в установленные программой сроки, специальный счет будет закрыт, а деньги с него перейдут на счет регионального оператора — в «общий котел».