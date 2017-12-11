Многоквартирные дома с собственным счетом на капремонт должны провести собрания собственников

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Суд обязал Региональный Фонд содействия капитальному ремонту провести работы в доме № ...03.11.2015 Прокуратура добивается персональной ответственности для Александра Караваева за срыв программы по капремонту домов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Прокуратура добивается персональной ответственности для генерального директора ...03.02.2015 Власти Екатеринбурга приняли план реализации программы капремонта на три года
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2015. Администрация города приняла краткосрочный план реализации программы капитального ...01.07.2014 В Свердловской области жители 20 многоквартирных домов выбрали способ формирования фонда капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2014. Более 27 000 многоквартирных домов Свердловской области попали под программу ...30.05.2011 22 многоквартирных жилых дома в Екатеринбурге включены в федеральную программу капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил адресную программу ...