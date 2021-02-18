Синоптики прогнозируют сильные морозы в Свердловской области с 21 по 25 февраля

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области с 21 по 25 февраля ожидаются сильные морозы с понижением температуры воздуха до минус 41 градуса. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«21-25 февраля местами в Свердловской области сохраняется сильный мороз с минимальными температурами воздуха до -41 градуса», — говорится в сообщении.



Отметим, что в этом месяце синоптики уже не раз предупреждали свердловчан о сильном похолодании.