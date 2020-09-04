Малый метраж

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2020 году сократился на 17%, до 20 тыс. объектов. При этом наиболее глубокое снижение произошло в сегменте многокомнатных квартир.
Президент УПН, руководитель центра недвижимости «БЭСТ» Илона Соболева рассказала, что на рынке сейчас наблюдается острая нехватка двух- и трехкомнатных объектов.
«В прошлом году в структуре предложения заметно выросла доля компактного жилья. Сейчас больше 16% занимают студии, еще 34% — однокомнатные квартиры. В сумме эти два сегмента составляют 50%. Возникает закономерный вопрос: может ли семья, например, с двумя детьми жить в таких малогабаритных квартирах? Очевидно, что для них больше всего подходят «двушки» и «трешки». Однако доля этого сегмента снижается. Соответственно, для семейных покупателей ситуация с выбором квартир в новостройках становится все хуже и хуже», — отмечает И. Соболева.
Отметим, что ровно год назад доля малогабаритных квартир в структуре предложения составляла 43%. То есть показатель увеличился сразу на 7 процентных пунктов.
«У нас крайне высокая доля малогабаритных квартир в проектах. В предыдущие два года мы видели, что рынок начинал разворачиваться в сторону семейных форматов. Но экономическая стагнация и те меры государственной поддержки, которые были запущены в 2020 году, работают на упрощение спроса», — рассказывал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.
Иными словами, после начала пандемии коронавируса екатеринбуржцы стали чаще покупать студии и «однушки». Поэтому застройщики были вынуждены в своих новых проектах закладывать как можно больше компактных квартир.
По данным УПН, средняя площадь квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизилась с 57 до 51 кв. м.
Как считают эксперты, таким образом девелоперы пытаются снизить порог входа на рынок для покупателей с невысоким бюджетом.
«Финансовые возможности покупателей очень сильно ограничены. Сокращение средней площади квартиры — это реакция застройщиков на сложившуюся ситуацию. Они пытаются всеми силами привлечь на рынок покупателей с низким бюджетом. Нередко процесс оптимизации переходит рамки разумного. Во многих квартирах нет места для хранения вещей. Это напрямую снижает комфортность проживания», — пояснил М. Хорьков.
Руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева подтвердила, что горожане чаще всего приобретают в новостройках компактное жилье.
«Наиболее популярный вариант покупки жилья в ипотеку на первичном рынке — однокомнатные квартиры площадью от 38 до 45 кв. м., на вторичном, с небольшим отрывом, — двухкомнатные квартиры площадью до 55 кв. м.», — заявила С. Ковалева.
Очевидно, что повышенный спрос на микроквартиры создает риски появления в Екатеринбурге новых «человейников» — жилых комплексов, максимально «напичканных» студиями и бюджетными «однушками». Заметное увеличение средней площади продаваемых квартир в Екатеринбурге станет возможным только после возобновления роста реальных доходов населения.
Льготная ипотека под 6,5% стимулирует рост спроса на компактное жилье ...20.07.2020 УПН: Льготная ипотека усилит диспропорции российского рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2020. Программа льготной ипотеки под 6,5% усилит диспропорции российского рынка жилья. Об ...26.12.2019 Екатеринбургские застройщики урезают площади квартир
Девелоперы вынуждены подстраиваться под существующий на рынке спрос ...01.07.2016 УПН: Рынок новостроек перенасыщен «однушками» и квартирами-студиями
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2016. На рынке новостроек Екатеринбурга сохраняются достаточно сильные диспропорции в ...04.08.2014 Во II квартале цены в новостройках Екатеринбурга выросли на рекордные 8,1%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2014. Согласно данным «AVITO.Недвижимость», во II квартале 2014 года средняя стоимость кв. ...