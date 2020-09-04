Малый метраж

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2020 году сократился на 17%, до 20 тыс. объектов. При этом наиболее глубокое снижение произошло в сегменте многокомнатных квартир.



Президент УПН, руководитель центра недвижимости «БЭСТ» Илона Соболева рассказала, что на рынке сейчас наблюдается острая нехватка двух- и трехкомнатных объектов.



«В прошлом году в структуре предложения заметно выросла доля компактного жилья. Сейчас больше 16% занимают студии, еще 34% — однокомнатные квартиры. В сумме эти два сегмента составляют 50%. Возникает закономерный вопрос: может ли семья, например, с двумя детьми жить в таких малогабаритных квартирах? Очевидно, что для них больше всего подходят «двушки» и «трешки». Однако доля этого сегмента снижается. Соответственно, для семейных покупателей ситуация с выбором квартир в новостройках становится все хуже и хуже», — отмечает И. Соболева.



Отметим, что ровно год назад доля малогабаритных квартир в структуре предложения составляла 43%. То есть показатель увеличился сразу на 7 процентных пунктов.



«У нас крайне высокая доля малогабаритных квартир в проектах. В предыдущие два года мы видели, что рынок начинал разворачиваться в сторону семейных форматов. Но экономическая стагнация и те меры государственной поддержки, которые были запущены в 2020 году, работают на упрощение спроса», — рассказывал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.



Иными словами, после начала пандемии коронавируса екатеринбуржцы стали чаще покупать студии и «однушки». Поэтому застройщики были вынуждены в своих новых проектах закладывать как можно больше компактных квартир.



По данным УПН, средняя площадь квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизилась с 57 до 51 кв. м.



Как считают эксперты, таким образом девелоперы пытаются снизить порог входа на рынок для покупателей с невысоким бюджетом.



«Финансовые возможности покупателей очень сильно ограничены. Сокращение средней площади квартиры — это реакция застройщиков на сложившуюся ситуацию. Они пытаются всеми силами привлечь на рынок покупателей с низким бюджетом. Нередко процесс оптимизации переходит рамки разумного. Во многих квартирах нет места для хранения вещей. Это напрямую снижает комфортность проживания», — пояснил М. Хорьков.



Руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева подтвердила, что горожане чаще всего приобретают в новостройках компактное жилье.



«Наиболее популярный вариант покупки жилья в ипотеку на первичном рынке — однокомнатные квартиры площадью от 38 до 45 кв. м., на вторичном, с небольшим отрывом, — двухкомнатные квартиры площадью до 55 кв. м.», — заявила С. Ковалева.



Очевидно, что повышенный спрос на микроквартиры создает риски появления в Екатеринбурге новых «человейников» — жилых комплексов, максимально «напичканных» студиями и бюджетными «однушками». Заметное увеличение средней площади продаваемых квартир в Екатеринбурге станет возможным только после возобновления роста реальных доходов населения.