Свердловский арбитраж прекратил производство по иску регионального Центра развития туризма к президенту УАТ Михаилу Мальцеву

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021 Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по иску регионального Центра развития туризма о защите деловой репутации к президенту Уральской ассоциации туризма Михаилу Мальцеву. Информация о принятом решении отражена в картотеке арбитражных дел.



Причина принятого судом решения не уточняется. Согласно данным картотеки, Центр развития туризма Свердловской области обратился с иском в суд 15 октября 2020 года, после этого судебные разбирательства по делу несколько раз откладывались.



Как ранее сообщал УрБК, Центр развития туризма Свердловской области обратился с иском в суд после критики работы государственного учреждения и его руководителя Эльмиры Тукановой со стороны президента некоммерческой организации Уральская ассоциация туризма Михаила Мальцева.



Осенью 2020 года он заявлял о некомпетентности Э. Тукановой и провале работы по развитию внутреннего туризма в условиях, когда международные перелеты из России были ограничены. Поданный в адрес него иск М. Мальцев считал очередной попыткой давления на организацию, которой он руководит.



11 февраля 2021 года стало известно, что Э. Туканова покинула пост главы «Центра развития туризма Свердловской области».