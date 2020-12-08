Эльмира Туканова покинула пост главы «Центра развития туризма Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил прошение главы «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмиры Тукановой об отставке, сообщает департамент информполитики региона.



Об этом было объявлено после награждения Э. Тукановой знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.



Эльмира Туканова возглавила «Центр развития туризма Свердловской области» в 2013 году. В последние годы ее деятельность подвергали критике со стороны участники рынка.



Так, осенью 2020 года нынешний президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявлял о некомпетентности Э. Тукановой и провале работы по развитию внутреннего туризма в условиях, когда международные перелеты из России были ограничены.