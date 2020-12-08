Эльмира Туканова покинула пост главы «Центра развития туризма Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил прошение главы «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмиры Тукановой об отставке, сообщает департамент информполитики региона.
Об этом было объявлено после награждения Э. Тукановой знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Эльмира Туканова возглавила «Центр развития туризма Свердловской области» в 2013 году. В последние годы ее деятельность подвергали критике со стороны участники рынка.
Так, осенью 2020 года нынешний президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявлял о некомпетентности Э. Тукановой и провале работы по развитию внутреннего туризма в условиях, когда международные перелеты из России были ограничены.
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Михаил Мальцев был избран президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ). Такое решение ...16.10.2020 Михаил Мальцев: Вызывает недоумение, почему в кризис госструктуры не занимаются своими обязанностями
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что Центр развития ...16.05.2017 Президента ГК «Кортрос» наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2017. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о награждении знаками отличия «За ...06.02.2017 Коротко о событиях дня
В 10.30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция, посвященная развитию ...27.12.2010 В Свердловской области создано ГУП «Центр развития туризма»
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. В ходе заседания правительства Свердловской области принято постановление о создании ...