УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 19:50

Эльмира Туканова покинула пост главы «Центра развития туризма Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил прошение главы «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмиры Тукановой об отставке, сообщает департамент информполитики региона.

Об этом было объявлено после награждения Э. Тукановой знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Эльмира Туканова возглавила «Центр развития туризма Свердловской области» в 2013 году. В последние годы ее деятельность подвергали критике со стороны участники рынка.

Так, осенью 2020 года нынешний президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявлял о некомпетентности Э. Тукановой и провале работы по развитию внутреннего туризма в условиях, когда международные перелеты из России были ограничены.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2020 Михаила Мальцева избрали президентом Уральской ассоциации туризма

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Михаил Мальцев был избран президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ). Такое решение ...

16.10.2020 Михаил Мальцев: Вызывает недоумение, почему в кризис госструктуры не занимаются своими обязанностями

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что Центр развития ...

16.05.2017 Президента ГК «Кортрос» наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2017. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о награждении знаками отличия «За ...

06.02.2017 Коротко о событиях дня

В 10.30 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция, посвященная развитию ...

27.12.2010 В Свердловской области создано ГУП «Центр развития туризма»

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. В ходе заседания правительства Свердловской области принято постановление о создании ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности12.01.2021Снежный паралич13.01.2021Свердловчане стали чаще занимать «до зарплаты»
Архив новостей
Февраль 2021 (297)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18