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Вчера, 15:13

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%, следует из данных «Авито Авто».

Отмечается, что падение предложения на подержанные автомобили не общероссийская тенденция. К примеру, в Барнауле этот показатель вырос на 7,8%, в Сочи — на 7,4%, а в Ярославле — на 5,1%.

В то же время средняя цена на подержанные автомобили в Екатеринбурге выросла на 6%, до 529 тыс. руб.

«В 2020 году одним из ключевых трендов на российском авторынке стал рост покупательского интереса к подержанным автомобилям на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и сопутствующего роста цен на новые автомобили. Поскольку в начале 2021 года цены на новые автомобили продолжают расти, можно ожидать сохранения положительной динамики спроса на вторичном авторынке в ближайшее время», — пояснил тенденцию руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.

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