Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 47,74 коп., до 73,76 руб., курс евро — на 13,68 коп., до 89,08 руб.