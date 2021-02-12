Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 47,74 коп., до 73,76 руб., курс евро — на 13,68 коп., до 89,08 руб.
УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. ...29.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 29.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2021 года. Курс долл. ...25.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 74 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2021 года. Курс долл. ...18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...11.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 64 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2021 года. Курс долл. ...