Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы, пишет газета «Известия».



Торговые сети, в свою очередь, получили заявки о повышении цен от производителей, которые сослались на подорожание кормов и сокращение поголовья. В своем уведомлении сельхозпроизводители просят увеличить стоимость на 10%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что на фоне падения платежеспособности населения ритейлеры вряд ли пойдут на уступки в переговорах с производителями.



В то же время в Минсельхозе РФ не располагают информацией о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы.