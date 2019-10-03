Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы, пишет газета «Известия».
Торговые сети, в свою очередь, получили заявки о повышении цен от производителей, которые сослались на подорожание кормов и сокращение поголовья. В своем уведомлении сельхозпроизводители просят увеличить стоимость на 10%.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что на фоне падения платежеспособности населения ритейлеры вряд ли пойдут на уступки в переговорах с производителями.
В то же время в Минсельхозе РФ не располагают информацией о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы.
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