УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:13

Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы, пишет газета «Известия».

Торговые сети, в свою очередь, получили заявки о повышении цен от производителей, которые сослались на подорожание кормов и сокращение поголовья. В своем уведомлении сельхозпроизводители просят увеличить стоимость на 10%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что на фоне падения платежеспособности населения ритейлеры вряд ли пойдут на уступки в переговорах с производителями.

В то же время в Минсельхозе РФ не располагают информацией о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 10:06 Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

УрБК, Москва, 17.02.2021. Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо ...

03.10.2019 Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания

УрБК, Москва, 03.10.2019. Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в стране. ...

03.10.2019 Продовольственные товары в России до конца 2019 года подорожают на 3,5%

УрБК, Москва, 03.10.2019. Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции, ...

21.01.2015 Говядина в январе выросла в цене на 1,6%

УрБК, Москва, 21.01.2015. С начала года на мясном рынке России больше всего подорожала говядина — средние ...

01.09.2014 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в сентябре увеличит цены на мясо птицы

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в первой половине сентября планирует увеличить отпускные ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (431)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18