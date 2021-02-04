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Свердловский губернатор продлил действующие ограничения до 1 марта 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, до 1 марта 2021 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, в области до указанной даты будет действовать обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Также сохраняется соблюдение масочного режима в общественных местах.

Напомним, 4 февраля 2021 года руководство области ослабило ряд ограничений. В частности, был снят запрет на ночную работу для кафе, ресторанов, концертных площадок и увеселительных заведений.

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