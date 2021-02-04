Свердловский губернатор продлил действующие ограничения до 1 марта 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, до 1 марта 2021 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Согласно документу, в области до указанной даты будет действовать обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Также сохраняется соблюдение масочного режима в общественных местах.
Напомним, 4 февраля 2021 года руководство области ослабило ряд ограничений. В частности, был снят запрет на ночную работу для кафе, ресторанов, концертных площадок и увеселительных заведений.
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес очередные изменения в указ об ...03.02.2021 Свердловские власти не планируют снимать ограничения с проведения массовых мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Власти Свердловской области не планируют снимать ограничения с проведения массовых ...18.12.2020 Губернатор Свердловской области продлил ограничения до 18 января 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении действующих ...07.12.2020 Свердловский губернатор продлил действующие ограничения из-за пандемии COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении действующих ...03.08.2020 Свердловский губернатор продлил действующие ограничительные меры в регионе до 10 августа
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующие карантинные ограничения до 10 августа 2020 года. ...