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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Сегодня, 12 февраля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», — говорится в сообщении.

В связи с этим регулятор повысил прогноз по инфляции в России на 2021 год до 3,7-4,2%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.

Напомним, что 27 июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, на первом заседании 2020 года — еще на 25 пунктов. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвала цен на нефть регулятор в марте 2020 года взял паузу. Уже в апреле ЦБ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов. В июне Банк России впервые с середины 2015 года использовал шаг в 1 п. п. при смягчении монетарной политики. Последние три заседания ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых.

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