Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 17,99 коп., до 73,94 руб., курс евро — на 16,64 коп., до 89,61 руб.