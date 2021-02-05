ФАС зафиксировала повышение стоимости сжиженного газа на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 1 по 7 февраля 2021 выросла на 1,12 руб. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 23,15 руб.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость выросла на 12 коп. и составила 49,79 руб.



Бензин марки АИ-92 (93) подорожал на 12 коп., до и составила 43,18 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также увеличилась на 12 коп., до 46,39 руб.