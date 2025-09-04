УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:39

В России розничные цены на бензин с начала года выросли на 7,2%

УрБК, Москва, 15.09.2025. В России средняя розничная цена бензина на АЗС с января по сентябрь 2025 года выросла на 7,2%, обогнав общую инфляцию, которая составляла 4,03%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Петромаркета».

Уточняется, что стоимость АИ-92 5 сентября составляла 60,1 руб. за л, АИ-95 — 64,7 руб. за л. Это превышает показатели 1 августа на 2,7%, Относительно 2 августа 2024 года котировки выросли на 10% для АИ-92 и 9,5% для АИ-95. В оптовом сегменте в августе цена АИ-92 выросла почти на 7%.

Отдельные представители рынка объясняют сдержанные темпы роста цен на топливо в рознице активным контролем со стороны ФАС, а основное влияние на ценовую политику АЗС оказывают акцизы и логистические издержки.

Ранее Росстат сообщал, что рост стоимости бензина на АЗС в целом по стране с начала 2025 года по 8 сентября составил 7,21%. Что касается Свердловской области, с 25 августа по 1 сентября 2025 года цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,2% и 0,09% соответственно (до 57,88 руб. за л и до 62,14 руб. за л), а стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне (до 82,92 руб. за л), однако в годовом выражении он подорожал на 8,55 руб. (август 2024 года — 74,37 руб. за л).
