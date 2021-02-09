Власти Свердловской области не согласны с выводами Счетной палаты о самых грязных водоемах в регионе

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области не согласились с выводами аудиторов Счетной палаты РФ, которые заявили, что на протяжении последних десяти лет на Средний Урал приходится наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоемов.



Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, он не понимает, каким образом в Счетной палате пришли к такому выводу.



«Не хотелось бы критиковать федеральных коллег, я не знаю, как они к такому выводу пришли. Никто не отрицает, что многие водные объекты в Свердловской области не находятся в нормативном состоянии. Я напомню, что и по количеству производств на душу населения мы находимся на первом месте в стране. 70% предприятий — это черная и цветная металлургия, безусловно, это не может не отразиться на качестве атмосферного воздуха и качестве водных объектов. Но если 200-300 лет этим никто не занимался, то у нас есть определенные результаты», — сказал А. Кузнецов



Он также отметил, что вода, поставляемая для нужд населения, проходит очистку и должна поступать потребителю в нормативном состоянии.



«Например, Черноисточинское водохранилище — это основной источник водоснабжения города Нижний Тагил. Четыре года у нас заняла работа, сегодня заключен контракт, мы переходим к активной фазе расчистки донных отложений водохранилища. Шарташ — та же самая история, еще пять объектов впереди. Два года назад в министерстве мы создали научно-технический совет по воде. Более 30 предприятий, более 20 муниципалитетов уже прошло через этот совет, где мы им утверждали план мероприятий по их природоохранным направлениям именно для того, чтобы обезопасить водные объекты. 700 млн предприятия уже потратили на модернизацию своих очистных, впереди по плану у нас согласовано более 8 млрд на модернизацию очистных сооружений», — сообщил А. Кузнецов.



Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области также добавил, что в 2020 году в регионе были завершены работы по согласованию границ водоохранных зон на всех водных объектах.



«В Свердловской области более 18 тыс. рек, 70% водоохранных границ уже внесены в единый государственный реестр недвижимости. Это означает, что никто там больше уже ничего не построит. Также в 2020 году мы полностью исполнили указ президента и «оббили» зоны затопления и подтопления, что также лишает возможности строительства там», — добавил свердловский министр.



По словам главы ведомства, Нижняя Салда и Нижний Тагил уже сегодня полностью могут снабжаться за счет подземных источников водоснабжения после проведения дополнительного объема работ.



«Совместно с МЧС мы утвердили перечень из 67 муниципальных образований, где необходимо осуществить поиск подземных источников в целях снабжения населения на случай ЧС, по 35 муниципалитетам мы эту работу уже закончили. Поэтому мы знаем все свои проблемы что в атмосферном воздухе, что на водных объектах, мы точно занимаемся их решением», — резюмировал А. Кузнецов.