ЦБ продлит паузу

В пятницу, 12 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу Reuters, все 26 опрошенных аналитиков ожидают сохранение ключевой ставки на уровне 4,25%. Ни один экономист не прогнозирует смягчение или ужесточение монетарной политики.



Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» эксперты также не видят предпосылок для изменения ключевой ставки.



Так, аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что регулятор оставит показатель без изменений.



«В пользу такого сценария говорит то, что нынешний всплеск инфляции является краткосрочным, он связан с эффектом низкой базы прошлого года, ослаблением рубля в моменте и сезонным ростом спроса на товары и топливо. Эти факторы перестанут играть роль уже в марте-апреле, и в среднем по году инфляция сможет уложиться в таргет 4%. На этом фоне регулятору нет особого смысла совершать сейчас резкие движения. Максимум, что он может предпринять — ужесточить риторику, заявив о возможном повышении ставки не в 2022 году, как это закладывалось в прежних прогнозах, а уже к концу 2021 года», — заявил В. Емельянов.



Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Виктор Щеглов также полагает, что ЦБ на ближайшем заседании откажется от смягчения или ужесточения денежно-кредитной политики.



«В случае усиления среднесрочных инфляционных рисков самое раннее, когда ЦБ может повысить ставку, произойдет на заседании 23 апреля. Вместе с тем в базовом сценарии мы по-прежнему не ждем изменения этого индикатора на протяжении 2021 года: по нашему прогнозу, ставка ЦБ останется неизменной на уровне 4,25%», — сообщил В. Щеглов.



По его словам, многое будет зависеть от индекса потребительских цен (ИПЦ) в России и динамики курса рубля.



«Скорректированные Росстатом данные по инфляции (5,2% г/г в январе) немного снизили давление на ЦБ: текущая реальная ставка пока осталась на уровнях чуть ниже -1%. Исходя из фактора базы для годовых расчетов инфляции, темпы роста ИПЦ г/г могут продолжить расти на протяжении 1-3 недель, после чего уровень годовой инфляции может стабилизироваться. В марте годовой ИПЦ может начать снижаться; этот процесс должен стать более выраженным в апреле-мае. Если динамика инфляции будет следовать описанному нами сценарию, то, по нашему мнению, это позволит ЦБ избежать шагов по повышению ставки. Главный фактор риска — это валютный курс рубля. В случае, если в ближайшие недели рубль вновь начнет сдавать позиции — например, из-за нового обострения в области геополитики и/или коррекции на нефтяном рынке, то это может привести к новой волне роста цен на импортную продукцию весной — именно в тот период, когда доля импортируемого продовольствия в структуре потребления россиян достигает максимальных годовых значений», — отмечает В. Щеглов.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая не сомневается, что ЦБ в феврале сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.



«Наибольший интерес представляют новые макропрогнозы Центробанка. В частности — сохранил ли ЦБ в силе прогноз прохождения пика годовой инфляции в I квартале с последующим замедлением до 3,5-4% к концу года; прогнозируемые сроки восстановления российской экономики к докризисному уровню (ранее ЦБ оценивал, что это случится лишь в первом полугодии 2022 года, но менее глубокий спад ВВП в 2020 году может приблизить этот момент); изменение оценки соотношения проинфляционных и дезинфляционных рисков. На наш взгляд, пока проинфляционные факторы несколько усилились, а дезинфляционные — ослабли, поэтому наличие пространства для дополнительного снижения ключевой ставки сейчас еще под большим вопросом, чем в декабре», — сказала О. Беленькая.



Напомним, что 27 июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории. В 2019 году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, на первом заседании 2020 года — еще на 25 пунктов. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвала цен на нефть регулятор в марте 2020 года взял паузу. Уже в апреле ЦБ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов. В июне Банк России впервые с середины 2015 года использовал шаг в 1 п. п. при смягчении монетарной политики. Последние три заседания ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых.



Фото с сайта cbr.ru